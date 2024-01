LIVE Sci alpino | Gigante Kronplatz 2024 in DIRETTA | grandissima manche di Goggia | al momento prima

Leggi tutta la notizia su oasport

PERCHE' LA COPPA DEL MONDO E' FALSATA: DANNEGGIATA GUT-BEHRAMI, VANTAGGIO PER SHIFFRIN 14.14 Partita Brignone (-0.58)! 14.13 È ildi Federica Brignone, che darà il via alla lotta per il podio. 14.13 Quinta posizione provvisoria per Bassino, che sarà sicuramente nelle prime 10. 14.12 L'azzurra ha 51 centesimi di ritardo dadopo metà gara. Bassino può provare a recuperare nella parte bassa, dove Sofia ha lasciato qualcosa. 14.12 Iniziata la gara di Bassino. 14.12 Ora è ildi Marta Bassino (-0.10). 14.11 Diciottesima posizione per Gasienica-Daniel, che taglia il traguardo con 2.15 di ritardo da. 14.11 La polacca ha 77 centesimi di ritardo dopo metà gara a causa di un grave errore. 14.10 Iniziata la gara di Maryna ...