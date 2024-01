LIVE Marocco-Sudafrica 0-0 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | inizia l’ultimo ottavo di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

13? Pallone teso messo in mezzo da Ounahu, Ezzalzouli non ci arriva per un soffio. 12? Mudau lancia il pallone in profondità per un compagno, sfera che terminamente sul fondo. 11? Adli riceve palla di Hakimi sulla destra, il numero 21 marocchino si accentra e va al tiro col mancino, Mvala è bravo a mettersi in mezzo tra la porta e il pallone. 10? EN-NESYRI! La punta del Siviglia raccoglie il pallone in area dopo una sponda di un compagno, ottimo intervento di Williams sul tentativo ravvicinato dell'attaccante, il quale per di più era in fuorigioco. 9? Hakimi passa in mezzo a due e si accentra verso l'area di rigore, ma la sua conclusione col mancino viene deviata in angolo. 8? Tau cerca Morena con un lancio in diagonale, Bono esce dalla porta e fa sua la sfera. 7? Mokoena si appoggia ...