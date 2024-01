LIVE – Cocciaretto-Stefanini 4-1 | primo turno Wta Linz 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel WTA 500 di(cemento indoor). Derby molto interessante tra le due giocatrici azzurre, entrambe parte della Nazionale di Billie Jean King Cup ha raggiunto la finale lo scorso a novembre, seppurnon sia mai stata schierata dalla capitana Tathiana Garbin. La classifica della toscana, così come a dire il vero anche di, è scesa negli ultimi mesi e dopo aver toccato il n°100 del ranking ora è n°153. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale deltra. Le due giocatrici sono pianificate ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 C’è un pizzico di rammarico per l’andamento del super-tiebreak, in cui le due azzurre sono partite ... (oasport)

Il circuito ATP riparte da Montpellier dove Sinner trionfò un anno fa. In tabellone c'è Flavio Cobolli che esordirà contro il francese Monfils. Donne impegnate a Hua Hin (Thailandia) e Linz (Austria).In conferenza stampa, dopo la vittoria su Elisabetta Cocciaretto, Emma Navarro ha avuto la possibilità di toccare diversi argomenti per lei importanti. Li merita, anche perché finora è la giocatrice c ...Seguite con noi la diretta della quinta giornata dell'Australian Open 2024. In campo Sonego-Alcaraz, Cocciaretto-Navarro, Dimitrov-Kokkinakis, Rybakina-Blinkova ...