LIVE Atletica | World Indoor Tour Ostrava 2024 in DIRETTA | Ceccarelli settimo | è allarme rosso! Tecuceanu brilla negli 800 | Bruni terza nell’asta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.31: Ancora Polonia! Dominio della polacca Skrzyszowska che vince in 7?82, secondo posto per l’olandese Visser con 7?83,l’irlandese Lavin anche lei con 7?83 18.30. Al via la finale dei 60 ostacoli donne: 1 Pia SKRZYSZOWSKA 01 Poland 2 Sarah LAVIN 94 Ireland 3 Nadine VISSER 95 Netherlands 4 Alaysha JOHNSON 96 United States 5 Amber HUGHES 94 United States 6 Cortney JONES 99 United States 7 Viktória FORSTER 02 Slovakia 8 Tereza Elena ŠÍNOVÁ 01 Czech Republic 18.28: Juska si inserisce al secondo posto nel lungo con 8.03 18.26: Grande gara dell’olandese Klaver che va in testa al primo metro e non abbandona più il comando della gara vincendo con 50?54, miglior tempo mondiale stagionale, seconda la norvegese Jaeger con 51?57, nuovo primato norvegese, terzo posto per Vondrova con 52?05. ...