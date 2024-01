LIVE Atletica | World Indoor Tour Ostrava 2024 in DIRETTA | Ceccarelli in finale senza brillare | 6?73

(Di martedì 30 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.10: Seconda semivelocissima: Hartmann vince con 6?54, secondo posto per Kiryu con 6?55. Inanche Larsson con 6?60, Veleba e Koska, assieme a Fuchs 17.09: Due errori di Bruni a 5.43 17.08. Questi i protagonisti della seconda semidei 60 piani uomini: 1 Matyáš KOŠKA 00 Czech Republic 2 Filip FEDERI? 04 Slovakia 3 Henrik LAON 99 Sweden 4 Yoshihide KIRYU 95 Japan 5 Jan VELEBA 86 Czech Republic 6 Joshua HARTMANN 99 Germany 7 Eduard KUBELÍK 02 Czech Republic 8 Tomáš LISÁK 03 Czech Republic 17.06: In testa nel peso Enekwechi con 20.65 17.04: Fatica nell’uscita dai blocchi l’azzurroche poi si distende e chiude secondo. Vince il britannico Azu con 6?66, secondo posto percon 6?73, poi Fuchs ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Secondo nullo di fila per Larissa Iapichino che deve ancora prendere bene le misure. 17.38 Fa ancora ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.08 Non cambia la situazione dopo il quinto salto di gara: altro nullo per Iapichino come è nullo il ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.26 La nostra DIRETTA LIVE del Meeting di Sabadell finisce qui. Grazie per averci seguito e buon ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Czech Indoor Gala, Meeting internazionale in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Czech Indoor Gala, meeting internazionale in ... (oasport)

Ricerche in corso. Gli ultimi avvistamenti di Fabio Ferrari risalgono alla mezz’ora che va dalle 11.30 a mezzogiorno di domenica ...Torna l'atteso appuntamento internazionale del meeting di Ostrava, diventato un punto di riferimento del panorama indoor dell'atletica. Questa sera il ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Czech Indoor Gala, meeting internazionale in programma a Ostrava in Repubblica Ceca. Arriva in E ...