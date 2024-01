LIVE Atletica | World Indoor Tour Ostrava 2024 in DIRETTA | Ceccarelli | allarme rosso! Tecuceanu brilla negli 800 | Bruni terza nell’asta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.58: C’è Lorenzo Benati al via della prima serie dei 400. Questi i protagonisti: 2 Jakub MAJER?ÁK 00 Czech Republic 3 Lorenzo BENATI 02 Italy 4 Lionel SPITZ 01 Switzerland 5 Vít MÜLLER 96 Czech Republic 6 Pavel MASLÁK 91 Czech Republic 17.56: La sloivena Sutej con 4.73 vince l’asta (proverà il personale a 4.83), secondo posto per la ceca Svabikova, terzo posto per l’azzurra Robertacon 4.63 17.54: Meglio in partenzache poi si imballa e finisce settimo. Vince il giapponese Kiryu con 6?53, primato giapponese, secondo il tedesco Hartmann con 6?57, terzo posto per Larsson con 6?59.è settimo in 6?74 17.53: Atleti dei 60 piani ai blocchi di partenza 17.52: Sutej supera anche 4.73, mentre arriva l’errore di Svabikova che ha un solo ...