LIVE Atletica | World Indoor Tour Ostrava 2024 in DIRETTA | c’è Samuele Ceccarelli nei 60 metri!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel CzechGala, meeting internazionale in programma ain Repubblica Ceca. Arriva in Europa il massimo circuito mondiale dell’al coperto, ilGold, e c’è tanta Italia nella seconda tappa in programma a. Fari puntati sul campione d’Europa dei 60 metri pianiche dopo il debutto stagionale non particolarmente scintillante a Dortmund (6?65), cerca conferme su un palcoscenico interessante. Sono sei gli azzurri al via. Tra gli avversari dinella batteria il britannico Jeremiah Azu, ...