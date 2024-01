LIVE Atletica | World Indoor Tour Ostrava 2024 in DIRETTA | c’è Samuele Ceccarelli nei 60 metri!

Leggi tutta la notizia su oasport

16.58: Tra i protagonisti anche il campione di tutto nel lungo Miltiadis Tentoglou e la sprinter polacca Ewa Swoboda, 7?04 sabato a Lodz nei 60 metri, e il peso con il neozelandese Tom Walsh, il ceco argento continentaleTomas Stanek e il croato campione europeo all'aperto Filip Mihaljevic. 16.55: Prima gara dell'anno in Europa nei 200 per Diego Pettorossi, anche lui nella seconda serie, rientrato dagli Stati Uniti dove ha già realizzato il tempo di 20?97. 16.52: Nei 400 metri di njuovo in gara Lorenzo Benati, dopo il debutto in 47?09 al Memorial Giovannini di Ancona: sarà impegnato nella serie B con il ceco Pavel Maslak, tre titoli mondiali e altrettanti europei in carriera. 16.49: Nel mezzofondo esordio stagionale per due azzurri: gareggia sul miglio Ludovica Cavalli, finalista nei ...