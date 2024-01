LIVE Atletica | Meeting Ostrava 2024 in DIRETTA | c’è Samuele Ceccarelli nei 60 metri!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel Czech Indoor Gala,internazionale in programma ain Repubblica Ceca. Arriva in Europa il massimo circuito mondiale dell’al coperto, il World Indoor Tour Gold, e c’è tanta Italia nella seconda tappa in programma a. Fari puntati sul campione d’Europa dei 60 metri pianiche dopo il debutto stagionale non particolarmente scintillante a Dortmund (6?65), cerca conferme su un palcoscenico interessante. Sono sei gli azzurri al via. Tra gli avversari dinella batteria il britannico Jeremiah Azu, bronzo europeo dei 100 metri. Sulla pedana dell’asta ...