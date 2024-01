L' Italia torni a puntare sul Mar Mediterraneo | l' occasione al G7 in Puglia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Nel giorno in cui si apre la Conferenza-Africa, quale primo atto della presidenza del G7, ricordare ilcome il mare nostrum potrebbe sembrare fin troppo scontato e banale per un Paese come l'che in quel “Mare” è profondamente innervato. Tuttavia, in questi anni la dimensione mediterranea della politica esterana (da cui deriva anche la politica verso l'Africa) è stata fin troppo dimenticata oppure condotta in modo sgrammaticato. Certo, secoli sono passati da quando il “Mare” veniva attraversato in maniera imperiale dalle galere romane e tanti equilibri politici ed economici sono cambiati da allora, nondimeno occorre ricordare che i traffici commerciali romani traevano origine non solo dalle province affacciate sulma anche da ciò che proveniva dalle ...