L' Italia torna protagonista nel mondo e diventa l' interlocutore migliore per Usa e India

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 gennaio 2024) Nonostante il ridimensionamento della produzione industriale e il depauperamento del potere d'acquisto della classe media, l'Europa è ancora pienamente inserita nelle catene del valore globali e resta uno straordinario mercato di sbocco, strategico anche per i prodotti cinesi e made in Usa. L'Europa però non possiede fonti energetiche proprie. Il conflitto ucraino, del resto, è servito proprio per portare in superficie la debolezza europea sull'autonomia energetica. E l'è stato il Paese più veloce ad adottare contromisure adeguate, grazie all'abile tessitura geopolitica del governo, rafforzata dal valore di società come Eni, Enel, Snam e Terna. Alla voce energia, nonostante le estrazioni di idrocarburi al palo e senza centrali nucleari, l'ta ad avere un ruolo centrale nel Mediterraneo. La conferma c'è stata con le ...