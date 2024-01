L’Italia può vincere il medagliere delle Olimpiadi Invernali giovanili 2024! CIO sbalordito | “Sta brillando luminosamente”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 gennaio 2024)sta per compiere una straordinaria impresa alle2024 in corso di svolgimento a Gangwon in Corea del Sud. La nostra nazionale sta dominando ile a tre giornate dalla chiusura dell’evento ci sono davvero ampie possibilità che la delegazione azzurra riesca a mantenere un incredibile primo posto. Sono addirittura undici le medaglie d’oro vinte dale l’ultima è arrivata oggi con Federico Pozzi nella sprint a tecnica libera dello sci di fondo. Sono arrivate medaglie da svariate discipline, dallo sci alpino allo slittino, dal freestyle (con la portabandiera Flora Tabanelli) al biathlon, passando appunto per lo sci di fondo, ma anche la combinata nordica.guida al momento ilcon 11 ...