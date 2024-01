L’Italia per l’Africa D’intesa con la Ue

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 gennaio 2024) Domenica, dopo le ultime manifestazioni legate al Giorno della Memoria, Roma e per essa, in serata ha dato ancora una prova di quanto il Paese abbia a cuore i problemi del Terzo Mondo, l’ Africa in particolar modo. È normale che essa non escluda il giusto e naturale tornaconto. Così il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto e avuto ospiti a cena al Quirinale, i Capi di Stato di 25 paesi africani, giunti nella Capitale per prendere parte alla convention organizzata dalla Premier Meloni. L’ evento è servito per presentare ai commensali, quegli stessi leader, il Piano Mattei. Alla due giorni, quello di ieri più quello odierno, preceduti dall’ incontro di cortesia già accennato della sera precedente, partecipano anche alti rappresentanti di vari stati. Ospiti d’onore la presidente della UE Metsola e quella della Commissione Europea Von der Leyen, ...