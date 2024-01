L’Italia che non vuole salvare Ilaria Salis

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 gennaio 2024) Se sei originaria di un Paese in cui sei antifascista e tocca a Vittorio Feltri andare in televisione a difenderti, forse sei davvero nei guai. È stato il giornalista, infatti, a dire parole effettivamente forti su cosa andrebbe fatto perdal baratro: agire, innanzitutto, e farsi sentire. Due cose che la politica italiana sembra non voler fare se non in piccolissime (e diciamolo: inutili) dosi.si trovava in Ungheria, nel febbraio 2023: lì è stata arrestata con l’accusa di aver aggredito dei manifestanti neonazisti che stavano celebrando come ogni anno il ricordo dell’11 febbraio, data in cui le truppe naziste affrontarono l’armata rossa. Un evento che, nell’Ungheria,di Orban, è ovviamente motivo di celebrazione e ricordo glorioso....