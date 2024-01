Lista Champions League Napoli | chi resta fuori? Possibile un’esclusione eccellente

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il calciomercato è quasi giunto al termine e ildeve pensare anche allaUefa per i prossimi impegni di: chiescluso? L’ultimo acquisto delin questa sessione di mercato potrebbe essere Leander Dendoncker. Il centrocampista belga, grazie alla sua duttilità può ricoprire anche il ruolo di centrale difensivo. Nulla da fare, dunque, per Nehuen Perez, difensore dell’Udinese la cui trattativa è collassata definitivamente nella giornata di oggi. In questa sessione di mercato sono diversi gli innesti che ilha messo a segno. Da quando ha aperto il calciomercato alla corte di Walter Mazzarri sono arrivati: Pasquale Mazzocchi, Hamed Junior Traoré, Cyril Ngonge e Leander Dendoncker. Il tecnico di San Vincenzo ora dovrà mettere i ...

imprevisto Champions per il Napoli : la Lista prevede delle esclusi oni importanti per la squadra di Walter Mazzarri. Il Napoli sarà impegnato il ... (spazionapoli)

Demme potrebbe finire fuori lista sia in Champions che in campionato , quindi dopo i complimenti di Mazzarri per la prestazione contro la Lazio ... (ilnapolista)

L’ultimo aggiornamento del 2012 non prevede nessuna finale dei quattro Slam del tennis, nemmeno qualora ci sia un italiano in finale.Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Il quotidiano torna sulla questione lista Champions e lista Serie A e sui ...Nonostante i complimenti di Mazzarri, il tedesco potrebbe rimanere solo ad allenarsi, potrebbe non giocare più fino a fine stagione Ci Napoli 19/12/2023 - Coppa Italia / Napoli - Frosinone /...Leggi ...