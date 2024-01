L’Isola dei Famosi 2024 | Ilary Blasi chiama tre gieffini? Gli esperti | “A breve l’ufficialità”

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il cast della nuova edizione de’deista prendendo forma con le prime ufficialità e con le ultime voci sui concorrenti ormai vicini alla partecipazione. Per ora sono già pronti a volare in Honduras sia Joe Bastianich che Alan Friedman, i primi due naufraghi della stagione. E ben presto potranno essere raggiunti da tre ex. Ebbene sì perchéstarebbe chiudendo la trattativa con tre ex concorrenti della casa più spiata d’Italia, che sanno certamente il fatto loro e alimenteranno le dinamiche del gruppo.dei: arrivano tre exAl momento sono arrivate due ufficialità per quanto riguarda il cast de’dei. È ...