L’irruzione dei soldati israeliani travestiti da medici all’ospedale di Jenin | caccia a tre terroristi nascosti tra i pazienti – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 gennaio 2024) Un gruppo didelle forze speciali israelianeda dottori ha fatto irruzione nell’ospedale di, a Nord della Cisgiordania. Secondo quanto riferisce il Times of Israel, isarebbero entrati per cercare treche si eranonella struttura e tutti e tre sarebbero stati uccisi. Si tratterebbe, infatti, di una cellulaca che stava pianificando altri attacchici. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza e sarebbe durata una decina di minuti. In una dichiarazione ufficiale, l’IDF ha annunciato che il leader della cellulaca, il 27enne Muhammad Jalamneh era entrato in contatto con funzionari di Hamas all’estero. January 30, 2024 Leggi ...