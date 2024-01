L’intervista Lupi | dal Pd non me l’aspettavo | non si fa campagna elettorale sulla pelle della Rai

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 30 gennaio 2024) Mauriziogiudica da “teatro dell’assurdo” il sit in di protesta sotto la Rai annunciato da Elly Schlein per il prossimo 7 febbraio. “FareRai è una scelta negativa – afferma – così si delegittima la maggiore industria culturale del Paese. E lo si fa senza alcun dato oggettivo. Questo è un modo sbagliato per far avere più spazio al partito democratico”. Ma il Pd in Rai ha poco spazio? LEGGI ANCHE Il Pd vuole decidere i titoli del Tg1. Schlein annuncia un sit in. Foti: pluralismo in bocca a loro è bestemmia Rai, il sit-in voluto da Schlein è già un flop. Conte si sfila. Calenda ironico: io li facevo a 14 anni... Ma guardi, basta vedere i dati. E poi c’è la commissione vigilanza dove abbiamo fatto un ottimo lavoro sul contratto di ...