L’insulto di Zingaretti alla cronista Fate vedere questo video a Giannini

(Di martedì 30 gennaio 2024) L’ultimo periodo ha visto accendersi innumerevoli polemiche sulla libertà di stampa. Lo ricorderete: durante una puntata di Quarta Repubblica, Giorgia Meloni ha rivolto critiche a Repubblica, mettendo il dito nella piaga di un quotidiano che predica sulle privatizzazioni del suo governo e tace sulle scelte aziendali del proprietario del proprio gruppo editoriale, la famiglia Elkann. Tali dichiarazioni hanno provocato una reazione veemente dal giornale, che ha paragonato la situazione italiana a quella della Nord Corea in termini di libertà di stampa, evidenziando come la premier non esiti ad attaccare i media critici nei suoi confronti. Queste accuse hanno riaperto il dibattito sull’indipendenza dei giornalisti e su come questa possa essere condizionata dagli interessi economici e politici degli editori. Dal canto suo, Repubblica ha difeso la propria autonomia editoriale, rimarcando ...