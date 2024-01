L’inganno dell’open space e la scomparsa temporanea degli uffici

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 30 gennaio 2024) La fabbrica fordista non esiste più, è diventata un hub produttivo che dilata i suoi spazi, inglobando al suo interno altre imprese, in grado di integrare con conoscenze specifiche le abilità tecnologiche, demandate a una classe di lavoratori che vede gli operai e gli impiegati riuniti in un nuovo corpo integrato: tutti alle prese con procedimenti automatizzati sofisticati, utilizzando spesso gli stessi computer e tablet, in processi produttivi modernizzati da robot e stampanti tridimensionali. L’idea stessa di operaio e impiegato sta cambiando velocemente, con la medesima logica di mutazione del prodotto standardizzato, che usciva dalla macchina in un processo ripetitivo di assemblamento delle diverse componenti, e che ora lascia campo libero a specializzazioni, segnate dall’apporto creativo dei lavoratori. GliHR (Risorse Umane) di queste nuove fabbriche ...