L’inflazione mangia la ricchezza Famiglie più povere del 12 | 7%

(Di martedì 30 gennaio 2024) Alla fine del 2022 lanetta delleitaliane è stata pari a 10.421 miliardi di euro. Rispetto al 2021 è diminuita dell’1,7% in termini nominali, ma a causa del, il calo in termini reali è stato molto più marcato e pari a -12,5%. Lo afferma una Nota di Istat e Banca d’Italia evidenziando che lanetta è scesa anche in rapporto al reddito disponibile, da 8,7 a 8,1, tornando ai livelli del 2005. L’aumento delle attività non finanziarie nel 2022 (+2,1%) ha riflesso soprattutto quello del valore delle abitazioni, che ha registrato il più elevato tasso di crescita dal 2009; il peso di questa componente sul totale dellalorda ha raggiunto il 46,3%. Le attività finanziarie si sono contratte del 5,2%, principalmente per effetto della riduzione del valore delle ...