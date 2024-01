L’incubo del contromano Altro caso sulla Super 36 Gli automobilisti evitano il peggio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) Stava per infilarsi innel tunnel dell’Attraversamento di Lecco della Statale 36. Gli altriche se la sono vista venire contro sono riusciti a fermarla a colpi di clacson. Domenica pomeriggio, in pieno controesodo da ritorno dal fine settimane sul lago di Como o sulle montagne di Valtellina e Valsassina, una straniera al volante di una Opel Mokka ha imboccato dalla parte contraria la rampa dello svincolo di uscita in direzione nord della galleria dell’Attraversamento, all’altezza della rotatoria all’incrocio con le vie XI Febbraio e Lorenzo Balicco, vicino al centro commerciale Meridiana. La conducente verosimilmente ha sbagliato strada, ignorando i cartelli di divieto di accesso, compreso uno ad alta visibilità dal fondo giallo fluo e la scritta “ALT“ a caratteri cubitali. Gliche arrivavano ...