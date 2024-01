L’impresa impossibile del Roxy Bar | Tavoli e sedie dentro al container per salvare il locale”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) Licciana Nardi (Massa Carrara), 30 gennaio 2024 – Un’impresache che è diventata realtà: non chiudere un bar dopo oltre vent’anni di attività, ma trovare postoa dueperfettamente arredati. Siamo a Licciana Nardi, dove sono da poco iniziati lavori di ristrutturazione a Palazzo Reali, sede delBar di Luciano Magistrelli. A novembre il duro colpo: coi lavori in corso il bar si deve chiudere, coi dipendenti e lo stesso proprietario rimasti senza lavoro e varie spese da sostenere. Ma Luciano non si è arreso, ha cercato e proposto all’amministrazione comunale una soluzione temporanea e alternativa per poter lavorare nei mesi di chiusura forzata. Come? Grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale, in particolare del sindaco Renzo Martelloni e dell’architetto Francesco Pedrelli, ...