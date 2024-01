L’imbarazzante legge salva deputati siciliani dichiarati ineleggibili

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 30 gennaio 2024) Permettete il calembour agghiacciante: è come avere una pistola, che spara colpi a “”. Se c’è infatti una caratteristica che hanno le leggi pigramente prodotte dal parlamento siciliano, è quello di avere periodicamente il prefisso “”. Sono le leggi più attese, quelle in cui parlamentari aggiustano, raddrizzano, sanano pasticci vari combinati in precedenza: abusi, incompatibilità, concorsi aggrovigliati nel tempo. Tempo che, si sa, per definizione è un complicatore di cose, almeno in Sicilia. E allora cosa c’è di meglio di unache, sana, rabbercia e tutto sistema? E proprio due leggi “” sono all’ordine del giorno all’Assemblea Regionale Siciliana. Entrambe profumano già di campagna elettorale, perché dalla loro approvazione i partiti del centrodestra ritengono di giocarsi ...