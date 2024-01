Libia | Meloni a Dabaiba “Sostegno all’Onu per sbloccare l’impasse”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – A margine della Conferenza Italia-Africa, il presidente del Consiglio Giorgia– a un anno dalla sua visita a Tripoli – ha incontrato ieri il primo ministro del Governo di Unità Nazionale libico, Abdulhamid. Secondo quanto si apprende, l’incontro è servito a fare il punto sullo stato delle relazioni bilaterali, in particolare riguardo alla cooperazione in ambito migratorio, anche alla luce della collaborazione instaurata con la Tunisia a livello di Ministri degli Interni.L’incontro è servito inoltre a verificare le opportunità di rafforzare il partenariato in atto in ambito energetico, che ladesidera estendere alle fonti rinnovabili. Il Governo libico si è detto pronto a cooperare per l’attuazione del Piano Mattei per l’Africa, dove avrebbe particolare interesse ai settori della formazione e ...