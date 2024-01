Libero mercato dell’energia | Creeremo un gruppo d’acquisto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) I ricavi delle imprese del commercio e turismo sono in contrazione negli ultimi anni, fra bolle speculative post Covid e conflitti bellici alle porte dell’Europa, crescita esponenziale dei costi delle materie prime, con conseguente crescita dei prezzi e contrazione dei consumi. "Per questo motivo le aziende hanno la forte necessità di mantenere i costi il più possibile sotto controllo, ma al contrario, negli ultimi 18 mesi, anche successivamente al picco del prezzo energetico dovuto alla crisi ucraina nell’estate 2022, il costo energetico ha prodotto non pochi grattacapi ai nostri imprenditori – afferma il direttore di Confesercenti Andrea Biondi –. È un dato risultato chiaramente anche dai questionari rivolti a tutto il tessuto produttivo locale, che Confesercenti Grosseto ha lanciato nel corso del 2023". "Per questo motivo ci siamo impegnati nella stesura di una convenzione che ...