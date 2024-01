L' ex Ilva di Taranto ha i giorni contati | 20mila famiglie senza stipendio

Al grido "Morselli e Mittal via da Taranto" operai, sindacati e imprenditori stanno sfilando attorno al perimetro dello stabilimento ex Ilva di ... (quotidiano)

L'ispezione dei commissari di Ilva in amministrazione straordinaria, nello stabilimento di Taranto di Acciaierie d'Italia, secondo quanto si apprende inizierà il 2 febbraio. Nei giorni scorsi il minis ...Fabio Greco Presidente dell’Associazione A.I.G.I. insieme ai miei colleghi, vi ringrazia per la possibilità che concedete a noi che rappresentiamo il fulcro strategico dello stabilimento ex Ilva di ...Il ristoro dei crediti delle aziende dell’indotto ex Ilva di Taranto è la priorità. Lo hanno dichiarato a chiare lettere, nel corso dell’odierna audizione alla Commissione Industria del Senato, il ...