L' Europa va a destra | Meloni un po' meno

La previsione di Ecfr in vista delle Europee 2024: al Ppe il gruppo più numeroso, ma i sovranisti "saranno primo partito in 9 Stati, tra cui ... (huffingtonpost)

I sondaggi annunciano il terremoto alle elezioni europee. Ma la premier italiana resta salda nel suo appoggio a von der Leyen. E, come al solito, Salvini ...Marine Le Pen vira al centro destra: a rischio spaccatura Identità e Democrazia, il gruppo europeo della destra europea ...“Secondo una recente analisi, l’Italia è uno dei pochi Paesi, se non l’unico, in cui lo stare al governo non danneggia i partiti che lo sostengono. Questo accade perché non c’è un’alternativa concreta ...