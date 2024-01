Letizia e Paolo | tensione al Grande Fratello | la Petris si avvicina a Vittorio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 30 gennaio 2024)traMasella al: la fotografa siMenozzi? Notte ditra i due concorrenti delMasella. Dopo la puntata andata in onda ieri sera i due gieffini hanno infatti avuto una discussione.si è fiondata daMasella per avere un confronto diretto con lui. La ragazza gli ha confessato di essere rimasta un po’ male per alcuni suoi atteggiamenti mostrati nel corso della diretta. In seguito, poi,ha deciso dirsi a ...