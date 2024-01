Lepri | primo sigillo per il suo Rimini | Speravo ci portasse alla vittoria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) "Per un giovane è importante sapere fare tutto". E, allora, dopo aver giocato da difensore centrale, da terzino e pure da mediano, Tomasha pensato che in quel ’tutto’ ci sarebbe stato bene anche un gol. Importante quello che il difensore di Villa Verucchio domenica sera ha realizzato contro il Pineto, il suocentro tra i professionisti. Ma purtroppo non pesantissimo. "Mi aspettavo che ’Mega’ (Megelaitis, ndr) mettesse in mezzo quel pallone. Proprio come ha fatto. Quindi ero lì in attesa – racconta – Tutto bello, però avrei davvero preferito un risultato del tutto positivo della squadra". Perché quel gol, bello e ’veloce’ (biancorossi in vantaggio dopo appena sei minuti) non è bastato per rendere bellissima la serata al ’Neri’. Tante, troppe le occasioni sprecate che avrebbero potuto ridimensionare una volta per sempre un avversario che ...