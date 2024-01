Leo spiega il sistema | “I concordati sono un accordo non un condono”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 30 gennaio 2024) Parla il vice-ministro dell’Economia equello che l’opposizione contesta sui novi metodi per trovare i soldi dai contribuenti “Mi sembra di assistere a un film di fantascienza, e mi stupisce il fatto che rappresentazioni sbagliate arrivino anche da addetti ai lavori o presunti tali“. Le parolecosì, come le ha dette lui al Sole24Ore, senza tralasciare o togliere una virgola e un pensiero, e si tratta di una persona seria che, se si esprime così, vuol dire che ne ha sentite di cotte e di crude. Si tratta del viceministro all’Economia Maurizio Leo che non ce la fa più a sentir parlare in un determinato modo di quello che ha deciso di fare il Governo su come recuperare i soldi da tanti contribuenti. Il Fisco deve essere un alleato, non un nemico e quando ascolta soprattutto l’opposizione far passare dei concetti come quelli del ...