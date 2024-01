L’efficienza in sanità passa anche per la voce dei pazienti Il progetto Pro4All

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 30 gennaio 2024) “Il sistema sanitario si trova di fronte a un bivio cruciale”. Esordisce così la senatrice Tilde Minasi, componente della commissione Affari sociali del Senato, in apertura dell’evento “PROtagonisti per la salute di tutti. Lache può fare la differenza: il valore dei PRO per la sostenibilità del sistema salute” tenutosi questa mattina presso il Senato. “Bisogna affrontare e vincere – ha aggiunto la senatrice – le nuove sfide che l’innovazione in campo biomedico e la sostenibilità dell’intero sistema salute ci impongono come cittadini macome decisori pubblici”. IL GRUPPO DI LAVORO L’iniziativa, promossa dal gruppo di lavorocon il supporto di Roche, e moderata da Marzio Bartoloni, ha portato all’attenzione delle istituzioni il dibattito sull’utilizzo dei PROs (Patient reported outcomes) ...