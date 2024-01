Le vie dello shopping Caffè e vetrine all’ombra del Duomo e dell’Arengario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) Monza piace ai commercianti, che si ritengono soddisfatti. Sì, perché la città di Teodolinda è al primo posto, confermato anche nella classifica del Sole24 Ore, non solo come ricchezza, ma anche come consumi. Una conferma che arriva anche in questi giorni, con gli ultimi scampoli di saldi che stanno ancora andando bene. "Non abbiamo ancora fatto stime – considera Alessandro Fede Pellone, segretario di ConfCommercio Monza – ma dalla prima occhiata al centro di Monza si vede tanto passeggio e tante persone con shopper di acquisti nei nostri negozi. Quindi, sì, confermiamo anche in questo settore l’ottima posizione della nostra provincia nella classifica dedicata alla qualità della vita". Anche i recenti provvedimenti che istitutiscono i parcheggi a pagamento con strisce blu non hanno impensierito i fruitori del salotto di Monza, complice la finestra di parcheggio gratuito per 59 ...