Le sfide di Neuralink tra dubbi degli investitori | polemiche e paure di utenti e politica

(Di martedì 30 gennaio 2024) Nell’epoca della disintermediazione è normale che il primo annuncio di un impiantosu un essere umano arrivi da X. Se poi a scriverlo è Elon Musk, che ha comprato Twitter proprio per questo, non dobbiamo sorprenderci. La sua strategia comunicativa prevede che si facciano dichiarazioni saltando i mondi dell’accademia e del giornalismo, realtà che trova ostili perché sistemiche, e quindi è facile capire perché sia stata scelta questa piattaforma per un evento che ambisce a essere un cambio di paradigma per lo sviluppo della società di impianti cerebrali che fa riferimento proprio al miliardario. Non è facile fidarsi di chi non si fidaaltri, ma le ambizioni disono notevoli: vuole far comunicare cervello e computer per lo scambio di dati e azioni. Un riassunto fin troppo stringato per le cosiddette BCI, ...