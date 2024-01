Le Regionali si avvicinano e Conte fa l' occhiolino al Pd | “Nessuna preclusione”

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 30 gennaio 2024) «Ci stiamo lavorando e speriamo di trovarci in progetti condivisi per essere credibili. Non c'è in nessunsto un atteggiamento pregiudiziale. In alcuni territori le nostre comunità sono in opposizione, ma da parte nostra, non c'è nessun atteggiamento pregiudiziale ma ostacoli da rimuovere». Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppein occasione della presentazione del libro di Roberto...