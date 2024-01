Le ragioni che spingono Londra a guardare al Piano Mattei di Roma

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 30 gennaio 2024) C’era anche Ed Llewellyn, ambasciatore del Regno Unito in Italia, ieri al Senato per il vertice Italia-Africa. La sua presenza è la testimonianza del rapporto speciale tra i due Paesi in questa fase, dimostrata dall’amicizia nata tra i due capi di governo, l’italiana Giorgia Meloni e il britannico Rishi Sunak. Ma anche dell’interesse diverso alcuni elementi che dovrebbero contraddistinguere ilper l’Africa. In particolare quelli riguardanti un approccio upstream, cioè “a monte”, per affrontare le cause delle migrazioni che sembra aver suscitato l’interesse britannico viste le ricadute dell’immigrazione verso l’Italia, Paese di transito verso il resto d’Europa. A pleasure to represent at the Italy-Africa Summit hosted by PM @GiorgiaMeloni in Rome today pic.twitter.com/ilkJiSVvbr — Ed Llewellyn (@EdLlewellynFCDO) ...