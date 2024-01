Le previsioni meteo nella capitale per mercoledì 31 gennaio

Un altro record di caldo è stato battuto ieri sulle Isole Britanniche, in Scozia si sono sfiorati addirittura i 20°C (repubblica)

Meteo - le previsioni in Campania per martedì 30 gennaio 2024

Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo in Campania per oggi, martedì 30 gennaio 2024. Avellino – Bel tempo con sole splendente per ... (anteprima24)