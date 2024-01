Le più belle frasi delle canzoni di Maninni | profonde e rock

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 30 gennaio 2024)è un cantante barese con un passato nei talent show. Il suo vero nome è Alessio Mininni, è nato a Bitetto, in provincia di Bari il 19 dicembre del 1997 e si è iniziato ad avvicinare alla musica per caso, quando il padre gli ha regalato una chitarra all’età di dieci anni. Diplomato al liceo musicale, si è formato ascoltando i grandi nomi delitaliano e internazionale.si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad Amici nel 2016 dove ha portato degli inediti che hanno molto impressionato i giudici. Entrato nella scuola con il suo vero nome, è stato eliminato dopo poche puntate, ma questo non gli ha impedito di distinguersi e mostrare già allora il suo stile anti convenzionale. Dopo il talent show,ha continuato a produrre musica con venature, ...