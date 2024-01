Le più belle frasi delle canzoni di Angelina Mango

Si respira aria sanremese: il Festival di Sanremo 2024 è in partenza dal 6 al 10 febbraio, e alla conduzione ritroviamo Amadeus, che è anche ... (dilei)

Maninni è un cantante barese con un passato nei talent show. Il suo vero nome è Alessio Mininni, è nato a Bitetto, in provincia di Bari il 19 ... (dilei)

Jovanotti , alias Lorenzo Cherubini, non è solo un cantautore italiano conosciuto e amato in tutto il mondo, ma un vero e proprio poeta. Un artista ... (dilei)

Taylor Swift - le foto più belle con Travis Kelce (che conquista il Super Bowl)

Dopo l'incontro valido per la finale della lega di football, la cantante è scesa in campo per festeggiare il compagno. Una festa travolgente, tra ... (vanityfair)