Le implicazioni energetiche della crisi del canale di Suez e i timori italiani

(Di martedì 30 gennaio 2024) Lanel mar Rosso, dove gli houthi stanno attaccando le navi cargo occidentali per ritorsione contro Israele, si è infine ripercossa direttamente sugli approvvigionamenti energetici di un Paese europeo. Quel Paese è l’Italia. Qualche giorno fa Edison ha fatto sapere che il Qatar, con il quale ha firmato un contratto di compravendita a lungo termine, non consegnerà per tempo un carico di gas liquefatto destinato al rigassificatore di Porto Viro. La metaniera avrebbe dovuto attraversare ildi– vi si accede dal mar Rosso, appunto, la cui porta d’ingresso è il famigerato stretto di Bab el-Mandeb –, ma l’aggressività dei ribelli yemeniti ha reso troppo rischiosa la navigazione per quelle acque. È una notizia preoccupante, anche perché non si tratta di un caso isolato. Stando a Bloomberg, infatti, dal 15 gennaio il Qatar ha ...