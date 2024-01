Le energie che le imprese non sanno di avere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024) Accompagnare le piccole e medienel percorso della transizione ecologica. È questo che Enea, il centro di ricerca del Brasimone, mette a terra per supportare le aziende dell’Appennino e non solo, offrendo loro strumenti utili per affrontare il cambiamento. Per farlo, Enea organizza quattro incontri online gratuiti sull’efficientamento energetico. "Atenea4same: il tool Enea per la diagnosi energetica delle Pmi" è il webinar che occuperà il pomeriggio di venerdì, tenuto dall’ingegnere e ricercatore di Enea, Marcello Salvio, responsabile Laboratorio Efficienza Energetica nei settori produttivi. "Presenteremo un tool prodotto e pubblicato da Enea per aiutare le pmi a fare diagnosi energetiche nei propri siti produttivi – spiega Salvio –. Questo tool è un applicativo in excel, che Enea, con l’Università di ingegneria della Basilicata, ha sviluppato negli ultimi ...