Le Cronache dell’Ansia

(Di martedì 30 gennaio 2024) Esco. Vado a prendere una boccata d‘ansia. Chiudo la porta di casa, cammino a passo svelto, sospiro. E poi respiro a pieni polmoni imponendomi di rallentare il ritmo del cuore, dei pensieri…dissimulando la paura, il tremore che cresce. Tu sei più forte, Ansia. Le mie mani improvvisamente sono come intrappolate, ogni movimento diventa uno sforzo. Cerco di concentrarmi, ma la mia mente sembra una stazione affollata. I pensieri ora sfrecciano in ogni direzione, senza sosta. Il battito accelerato rimbomba nelle mie orecchie come un tamburo. Respiro, respiro. Inspiro. Espiro. Riprendo possesso delle mie gambe, del mio sguardo, delle mie facoltà… È la cronaca, sommaria, superficiale, eppure così dannatamente reale, di un attacco d’ansia. Sono 8,5 milioni gli italiani che almeno una volta nella vita hanno sofferto di quello che é oggi considerato, insieme alla depressione, il disturbo ...