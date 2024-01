Lazio | attacco da zona retrocessione | Sarri mai così male dai tempi di Empoli

(Di martedì 30 gennaio 2024) Appena 3 tiri in porta in totale nelle ultime 3 partite ufficiali per la. Un dato impietoso per gli uomini disottolineato oggi...

Lazio e Napoli scendono in campo alle 18 all'Olimpico, per la 22esima giornata di Serie A. Fra biancocelesti e azzurri ci sono in palio... (calciomercato)

Appena 3 tiri in porta in totale nelle ultime 3 partite ufficiali per la Lazio. Un dato impietoso per gli uomini di Sarri sottolineato oggi dal Corriere della Sera,.Il gol subìto nella notte di San Siro, per quanto doloroso, potrebbe portare grandi gioie in futuro al popolo rossonero. Dopo l’ennesima grande prestazione con il suo Bologna, infatti, Joshua Zirkzee ...Ma ha scelto di blindare il Napoli. Anche perché il punto con la Lazio ha dato fiducia e serenità. Con l'Hellas torna il tridente, con Simeone titolare. Il modulo non sarà lo stesso della partita di ...