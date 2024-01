“Lavoro e tecnologia” | la lezione di Pasquale Tridico per le Open weeks 2024 della Scuola del Fatto Segui la diretta

In collaborazione con Adecco L’era nella quale ci troviamo, in futuro , sarà definita di certo quella dell’economia digitale, un’economia che si basa ... (sbircialanotizia)

“Non abbiamo ancora dati consuntivi del 2023, ma attendibili stime ci dicono che nel corso dell’anno passato il mercato ha registrato una flessione del 3/4% ‘a volume’ a causa di un andamento climatic ...Tutti erano preoccupati per il posto di lavoro. Nel 1930, l'eminente economista britannico John Maynard Keynes aveva avvertito che si era "afflitti da una nuova malattia" chiamata disoccupazione ...(Adnkronos) – “E’ un annuncio che fa ovviamente grande rumore per via del tweet di Elon Musk, ma in realtà”, dietro al primo impianto in un essere umano di un chip di Neuralink, la compagnia del magna ...