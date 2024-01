Laurentina – Incendio in un appartamento | 91enne in codice rosso

(Di martedì 30 gennaio 2024) (Agenzia Nova) –in unal decimo piano in via Paolo Buzzi 29, zona, a Roma. Le fiamme sono partite dalla camera da letto, probabilmente a causa di un cortocircuito. Sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile e della stazione di Roma Cecchignola, oltre ai vigili del fuoco. All’interno dell’è stata trovata una donna di 91 anni, vedova, soccorsa e trasportata dal 118 all’ospedale Sant’Eugenio, inma non in pericolo di vita. Sono in corso le verifiche per stabilire agibilità dell’edificio. Non è stato necessario evacuare altre persone dall’interno dello stabile.

