L' Aula Dostoevskij' dove si incontrano detenuti | vittime e magistrati 

(Di martedì 30 gennaio 2024) AGI - C'è Domenico, da trentuno anni è qui, non è mai uscito da qui perché è un ergastolano ostativo. Juri Aparo, lo psicologo che lo ha chiamato sul palco del teatro del carcere di Opera assieme a una decina di reclusi del ‘Gruppo della Trasgressione', gli da' la parola: “Comincia tu che sei il più vecchio, non si sa se poi magari muori”. Domenico ride. Ha una stampella e le pieghe sul viso di chi non viene toccato dalla luce da tre decenni. E si mette a raccontare per filo e per segno con la vividezza di un ragazzo innamorato ‘Delitto e Castigo' di Fëdor, la storia di uno studente tormentato dalla miseria che uccide una vecchia usuraia e sua sorella. E vicino a Domenico e a quelli del gruppo siedono gli studenti di legge e psicologia dell'età di Raskol'nikov, i familiari di persone che hanno perso un affetto a causa di un reato e l'ospite Paolo Nori, lo ...