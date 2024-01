Latina | atti intimidatori per aggiudicarsi un chiosco sul lungomare | in corso 8 misure cautelari

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gennaio 2024 – La Polizia di Stato dista eseguendo ottonei confronti di altrettante persone per i reati di turbata libertà degli incanti ed estorsione aggravati dal metodo mafioso, diversi episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per trasferimento fraudolento di valori. Le indagini sono state condotte dai poliziotti della Squadra Mobile con il coordinamento della D.D.A. della Procura della Repubblica di Roma ed hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di una serie direalizzati tra il 2016 ed il 2020, veicolati anche tramite i social network, che hanno inciso negativamente sull’aggiudicazione di undeldi ...