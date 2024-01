L’ASviS si specchia nel Rapporto Coop 2023

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 gennaio 2024) Dal: “In un Paese in pausa, minacciato da conflitti mondiali, cambiamenti climatici e instabilità economica, il nuovo anno sarà all’insegna di serenità e accettazione. Ma si abbandonano progetti futuri e speranza. Circa un terzo degli italiani ha rinunciato ad acquistare casa o cambiare lavoro”. Salute e benessere e consumo alimentare domestico sono le due voci di spesa su cui gli italiani immaginano di spendere di più nel 2024. Un’intenzione che riuna realtà in cui la popolazione, consapevole dell’erosione dei propri risparmi a causa dell’inflazione e che per l’aumento dei salari bisogna ancora aspettare, si adegua a una quotidianità a basso costo, una strategia necessaria per la maggioranza delle cittadine e dei cittadini. Queste le prospettive e le aspettative degli italiani per il 2024 ...