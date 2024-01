Lara Gut-Behrami domina il gigante di Kronplatz e si avvicina a Shiffrin Goggia in top5 davanti a Brignone

(Di martedì 30 gennaio 2024) Una straordinariaGut-trionfa neldie riapre completamente i giochi nella lotta per la conquista della Coppa del Mondo generale. La svizzera hato quest’oggi, pennellando una seconda manche eccezionale sulla pista Erta, una delle più difficili e complicate dell’intero Circo Bianco. Una vittoria che vale tantissimo per Gut-, che adesso si èta ulteriormente all’infortunata Mikaela, anche se sicuramente nella sfida tra le due pesa la cancellazione delle gare di Garmisch, che si sarebbero dovute svolgere nel fine settimana. Gut-ha colto l’ottava affermazione tra le porte larghe e soprattutto la nativa di Sorengo non era mai riuscita a vincere tre giganti in una ...

Il superG femminile andato in scena quest’oggi a Cortina d’Ampezzo, in Italia, valevole per la Coppa del Mondo 2023- 2024 di sci alpino , vede il ... (oasport)

Lara Gut - Behrami conferma il suo eccellente stato di forma e vince il gigante di Kronplatz. Quello sulla pista Erta di San Vigilio di Marebbe è il secondo successo in pochi giorni dopo quello nel su ...Lara Gut-Behrami non ha sprecato l’occasione per conquistare un 42o successo in Coppa del Mondo. In assenza di Mikaela Shiffrin e forte di una prima manche molto efficace, la ticinese si è imposta pre ...Successo n.42 per la svizzera Lara Gut-Behrami che in 2.00.64 ha nettamente vinto il gigante di cdm di Plan de Corones: ora è a soli 95 punti ...