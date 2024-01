L’annuncio di Hamas | «Abbiamo ricevuto la proposta di mediazione da Parigi Pronti a studiare una risposta per fermare la guerra»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il leader di, Ismail Haniyeh, ha annunciato su Telegram di averunadi accordo elaborata dai mediatori dei negoziati aper un cessate il fuoco e un punto di incontro sugli ostaggi. In, fa sapere che analizzerà e studierà il piano al fine di presentare una replica, ma «sulla base che la priorità èl’aggressione, il brutale attacco a Gaza e il completo ritiro delle forze di occupazione dalla Striscia». Nonostante alcuni punti a suo avviso non discutibili, si è detto pronto «a discutere qualsiasi iniziativa o idea seria e pratica, a condizione che porti a una cessazione completa dell’aggressione e garantisca il processo di accoglienza per il nostro popolo». Una popolazione in ginocchio che, ricorda, «è stata costretta a essere sfollata ...